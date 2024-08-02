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Французские игроки «Челси» простили Энцо, клуб не будет наказывать футболиста — Sport.es

Французские игроки «Челси» простили Энцо, клуб не будет наказывать футболиста — Sport.es
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Французские футболисты «Челси» приняли извинения от аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции, которую он вместе с другими игроками «альбиселесте» исполнил после победы на Кубке Америки — 2024. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, поскольку французские футболисты «Челси» простили Энцо, руководство лондонского клуба приняло решение не наказывать полузащитника.

Ранее появлялась информация, что аргентинский футболист попросил прощения у одноклубников после того, как прибыл в США, где «синие» проводят предсезонный сбор.

Напомним, во время празднования победы на Копе-2024 Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

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