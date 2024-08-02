Карло Анчелотти: думаю, что «Реал» — последний клуб в моей карьере

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о своей дальнейшей карьере. Напомним, контракт итальянского специалиста со «сливочными» рассчитан до лета 2026 года.

«Я думаю, что «Реал» станет моим последним клубом [в карьере].

Не знаю насчёт возможности тренировать сборную. Мне не очень нравится идея с национальной командой, потому что так я потеряю то, что мне нравится больше всего — работу изо дня в день. Я действительно люблю то, что делаю.

Это мой 29-й сезон в качестве тренера. Это правда, что я много выиграл, но представьте, сколько титулов я проиграл», — приводит слова Анчелотти ESPN со ссылкой на подкаст Obi One.

65-летний специалист возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. В 2021 году Анчелотти вернулся в мадридский клуб.

Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в «Реале»: