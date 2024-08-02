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«Ньюкасл» ведёт переговоры с «Кристал Пэлас» о переходе Гехи — The Telegraph

«Ньюкасл» ведёт переговоры с «Кристал Пэлас» о переходе Гехи — The Telegraph
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«Ньюкасл Юнайтед» начал переговоры с «Кристал Пэлас» о подписании центрального защитника сборной Англии Марка Гехи. Об этом сообщил The Telegraph.

По информации источника, Гехи уже более года находится в списке потенциальных защитников «Ньюкасла», но клуб может столкнуться с серьёзной конкуренцией за подписание контракта с 24-летним игроком после его успешного выступления на Евро-2024. Пока неясно, насколько продвинулись переговоры и какая сумма обсуждалась, в «Ньюкасле» опасаются, что другие попытаются сорвать сделку.

У Марка Гехи контракт с «Кристал Пэлас» до июня 2026 года, и предполагается, что клуб не отпустит защитника за сумму менее € 70 млн. В прошлом сезоне чемпионата Англии он провёл 25 матчей, оформив одну голевую передачу.

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