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Гендиректор «Акрона» Власов рассказал об источниках дохода клуба

Гендиректор «Акрона» Власов рассказал об источниках дохода клуба
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Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов высказался об источниках дохода клуба.

«Мы оценивали нашу финансовую составляющую из той отчётности, которую публикует РФС. Бюджет более 1 миллиарда рублей. Основной источник — владелец. Ещё источником является лига по месяцам.

Наша задача как частного клуба привлекать внешний капитал: билеты, мерч. Но львиная доля — партнёрство с разными компаниями. Это «Мегафон», «АвтоВАЗ» и другие компании. Вложения будут идти не только на укрепления состава, но и на инфраструктуру», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Завтра, 3 августа, «Акрон» проведёт первый домашний матч в Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

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