Гендиректор «Акрона» Власов рассказал об источниках дохода клуба

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов высказался об источниках дохода клуба.

«Мы оценивали нашу финансовую составляющую из той отчётности, которую публикует РФС. Бюджет более 1 миллиарда рублей. Основной источник — владелец. Ещё источником является лига по месяцам.

Наша задача как частного клуба привлекать внешний капитал: билеты, мерч. Но львиная доля — партнёрство с разными компаниями. Это «Мегафон», «АвтоВАЗ» и другие компании. Вложения будут идти не только на укрепления состава, но и на инфраструктуру», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Завтра, 3 августа, «Акрон» проведёт первый домашний матч в Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».