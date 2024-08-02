Президент «Акрона» Морозов: у нас частный клуб, бюджетных денег от Самарской области нет

Президент «Акрона» Павел Морозов заявил, что клуб не получает денег от Самарской области.

«Клуб у нас частный, поэтому бюджетных денег от Самарской области нет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» за два стартовых тура чемпионата России набрал три очка. Он занимает шестое место в таблице.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом» в минувшем сезоне. В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.