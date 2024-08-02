Гендир «Акрона» Власов поделился впечатлениями от дебютного матча в РПЛ

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов поделился мнением о дебютном мачте тольяттинского клуба в Российской Премьер-Лиге. Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Акрон» встретился с московским «Локомотивом». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу железнодорожников.

«По ощущениям и эмоциям, был очень сложный дебютный матч «Акрона» в РПЛ», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Матч «Локомотив» — «Акрон» проходил на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв.

После двух туров Российской Премьер-Лиги тольяттинский клуб набрал три очка и на текущий момент занимает девятое место.

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