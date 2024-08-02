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Гендир «Акрона» Власов поделился впечатлениями от дебютного матча в РПЛ

Гендир «Акрона» Власов поделился впечатлениями от дебютного матча в РПЛ
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Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов поделился мнением о дебютном мачте тольяттинского клуба в Российской Премьер-Лиге. Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Акрон» встретился с московским «Локомотивом». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«По ощущениям и эмоциям, был очень сложный дебютный матч «Акрона» в РПЛ», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Матч «Локомотив» — «Акрон» проходил на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв.

После двух туров Российской Премьер-Лиги тольяттинский клуб набрал три очка и на текущий момент занимает девятое место.

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