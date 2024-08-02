Гендиректор «Акрона» Власов: было бы лучше, если бы частных клубов было больше

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов высказался о государственных деньгах в российском футболе.

«Государственные деньги на данный момент — данность. Есть разница между государственным и частным клубом. Частных клубов мало, было бы больше — было бы лучше», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу по итогам переходных матчей в сезоне-2023/2024. Тольяттинский клуб обыграл екатеринбургский «Урал» по сумме двух встреч — 3:2. После двух туров команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 3 августа, «Акрон» проведёт первый домашний матч в Российской Премьер-Лиге с московским «Динамо».