Президент «Акрона» Морозов рассказал о целях команды в дебютном сезоне РПЛ

Президент «Акрона» Павел Морозов рассказал о целях команды в дебютном сезоне РПЛ.

«В РПЛ сложно попасть, а в первый сезон очень сложно ставить амбициозные задачи. Но нельзя ставить неамбициозные задачи. Задача – побеждать в каждом матче, идём от игры к игре. Нужно прогрессировать по лиге и развивать клуб и нет задачи не вылететь.

Мы должны играть в красивый атакующий футбол перед владением мячом. Нет задачи ставить «автобус», хотя это может принести результат», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» за два стартовых тура чемпионата России набрал три очка. Он занимает шестое место в таблице.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом» в минувшем сезоне. В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.