Тер Штеген — о Ямале: надеюсь, он твёрдо стоит на ногах и не слушает лесть

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о прогрессе 17-летнего крайнего нападающего каталонского клуба Ламина Ямаля.

«Мы должны отдать должное Хави, который дал ему возможность проявить себя. В нём есть что-то особенное. Я надеюсь, что он твёрдо стоит на ногах и не слушает лесть, а думает о текущем моменте и продолжает работать на команду. У него всё ещё есть возможности для совершенствования. Он очень молод и только начинает [свой путь]. Ламин также вырос физически. Ямаль знает, что может рассчитывать на меня во всём, что ему нужно», — приводит слова тер Штегена ESPN.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: