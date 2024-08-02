Гендиректор «Акрона» Власов: с Тимошенко арендное соглашение, но можем его выкупить

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов высказался о возможном выкупе прав на нападающего Ивана Тимошенко. 25-летний футболист выступает за «Акрон» на правах аренды из московской «Родины». Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

«С Тимошенко есть арендное соглашение. Но в случае разных обстоятельств мы можем его выкупить», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу по итогам переходных матчей в сезоне-2023/2024. Тольяттинский клуб обыграл екатеринбургский «Урал» по сумме двух встреч — 3:2. После двух туров команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 3 августа, «Акрон» проведёт первый домашний матч в Российской Премьер-Лиге с московским «Динамо».