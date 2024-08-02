Власов: Джикия и Дзюба — замечательные игроки, но в шорт-лист «Акрона» не попадают

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос о потенциальном приглашении в клуб центрального защитника Георгия Джикии и нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, нынешним летом у Джикии закончился контракт с московским «Спартаком», у Дзюбы — со столичным «Локомотивом».

«Наш спортивный директор аккуратно говорил о Джикии и Дзюбе. Есть игроки, которые нам не по зубам, но не всё упирается в деньги. Есть некоторые стилистические особенности в зависимости от тренерского штаба.

Они замечательные игроки, но в шорт-лист и лонг-лист не попадают», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После двух туров Российской Премьер-Лиги тольяттинский клуб набрал три очка и на текущий момент занимает девятое место.

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