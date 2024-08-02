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Президент «Акрона» Морозов: конечно, стадион появится в Тольятти, но пока есть проблема

Президент «Акрона» Морозов: конечно, стадион появится в Тольятти, но пока есть проблема
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Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал о планах по строительству стадиона.

«Мы очень хотим играть на своём стадионе, но пока нет такой возможности. Хотим взять стадион «Торпедо» или построить стадион с нуля. Но пока решаем. Непросто иметь дело с российскими чиновниками, поэтому сложно договориться о строительстве. Конечно, стадион появится в Тольятти, но пока есть проблема.

Сложность в том, что на стадионе «Торпедо» метают копья и шары. Мы хотим продвигать футбол и стадион «Торпедо» с идеальной локацией, где можно построить футбольную базу. Мы не хотим ошибиться с местом.

С городом пока непонятно, что он хочет. Вроде они хотят, но это на словах. Если с «Торпедо» не получится, то мы её отменим. Мы пойдём по пути «Факела». Нет таких денег, чтобы построить большой стадион. Поэтому построим стадион с вместимостью 10-12 тысяч фанатов. Для этого нужно 3,5-4 миллиарда рублей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Завтра, 3 августа, «Акрон» проведёт первый домашний матч в Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча пройдёт в Самаре.

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