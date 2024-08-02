Деограсия рассказал, в какой футбол «Оренбург» собирается играть в матче с ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что команда в матче 3-го тура РПЛ с московским ЦСКА постарается сыграть в быстрый футбол. Встреча пройдёт 4 августа в Москве.

«Мы постараемся сыграть в футбол, который уже показывали. Нашим болельщикам нравится быстрая и динамичная игра. Нам смогут помочь абсолютно все игроки. Что касается Караташа, мы его изучили, он играет на левом фланге, может сыграть выше или крайнего защитника. Сейчас ему нужно время на адаптацию, а затем мы будем его использовать на одной из позиций», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Оренбург» встречался с «Ахматом». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 0:0. В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» победил московский «Спартак» со счётом 2:0. После проведённого матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место.