Президент «Акрона» Морозов: 11 воспитанников в старте — мечта

Президент «Акрона» Павел Морозов высказался о философии клуба.

«Философия — футбольная пирамида. Мы хотим играть российскими футболистам и жителями Самарской области. Поэтому вкладываемся в академию Коноплёва. Не сравниваем её с академией Галицкого, она будет меньше.

11 воспитанников в старте — это мечта. Выращивать игроков и продавать — это про «Акрон», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» за два стартовых тура чемпионата России набрал три очка. Он занимает шестое место в таблице.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом» в минувшем сезоне. В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.