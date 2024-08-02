Морозов: «Акрон» хочет играть в РПЛ и бороться за медали

Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов высказался об амбициях клуба.

«Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Клуб не создавался, чтобы играть постоянно в ПФЛ или ФНЛ. Клуб хочет играть в РПЛ и бороться за медали. Думаю, через 4-5 лет это будет реально», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу по итогам переходных матчей в сезоне-2023/2024. Тольяттинский клуб обыграл екатеринбургский «Урал» по сумме двух встреч — 3:2. После двух туров команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 3 августа, «Акрон» проведёт первый домашний матч в Российской Премьер-Лиге с московским «Динамо».