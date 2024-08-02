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Морозов: льстит сравнение с Галицким, на него хочется равняться

Морозов: льстит сравнение с Галицким, на него хочется равняться
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Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов высказался о сравнении его с руководителем и владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Сравнение с Галицким льстит. Но это человек, на которого хочется равняться. Команда боролась за чемпионство, и академия создает сотню воспитанников. Но лично с Галицким я незнаком», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом» в минувшем сезоне. В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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