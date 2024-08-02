В «Акроне» высказались о кредите доверия к главному тренеру Тедееву

Президент «Акрона» Павел Морозов высказался о доверии к тренеру команды Зауру Тедееву.

«Состав претерпел серьёзную ротацию и изменения. Мы не думали о том, что команда проиграет пять матчей, и всё. Такого не было. Кредит доверия есть», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» за два стартовых тура чемпионата России набрал три очка. Он занимает шестое место в таблице.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом» в минувшем сезоне. В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.