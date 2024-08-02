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Марокко — США — результат матча 2 августа 2024, счёт 4:0, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал Олимпиады-2024
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Завершился четвертьфинальный матч футбольного турнира среди мужчин на Олимпийских играх — 2024, в котором встречались сборные Марокко и США. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч закончился победой марокканской национальной команды со счётом 4:0.

На 29-й минуте счёт в матче открыл Суфьян Рахими, забив гол с пенальти. На 63-й минуте полузащитник Ильяс Ахомаш забил второй мяч сборной Марокко. На 70-й минуте защитник Ашраф Хакими довёл счёт до разгромного. На 90+1-й минуте нападающий Эль-Мехди Маухуб забил четвёртый гол марокканской национальной команды во встрече.

В полуфинале Олимпиады-2024 сборная Марокко встретится с победителем пары Япония — Испания. Игра этих команд состоится сегодня, 2 августа, в 18:00 мск.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Марокко U23
Окончен
4 : 0
США U23
1:0 Рахими – 29'     2:0 Ахомаш – 63'     3:0 Хакими – 70'     4:0 Маухуб – 90+1'    
Турнирная сетка футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Календарь футбольного турнира на Олимпиаде-2024
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