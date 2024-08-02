Морозов: сложно выступать на высоком уровне в двух турнирах, но ставка на РПЛ

Президент «Акрона» Павел Морозов рассказал, на каком турнире делает акцент тольяттинский клуб в нынешнем сезоне.

«Сложно выступать на высоком уровне в двух турнирах, тем более сложно после изменений в составе. Но основная ставка будет на РПЛ», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом» в минувшем сезоне. В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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