Агент Шпинёв: Станкович показывает в «Спартаке» панибратство, это его право

Футбольный агент Вадим Шпинёв поделился первыми впечатлениями от главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Про Станковича ничего не могу говорить пока что. При уходе на замену он обнимает футболистов, может что-то шепнуть им на ухо. Он показывает панибратство. Ради бога. Это его право вести себя так или иначе», – приводит слова Шпинёва Metaratings.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером. В последних матчах минувшего сезона обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».