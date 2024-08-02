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Агент Шпинёв: Станкович показывает в «Спартаке» панибратство, это его право

Агент Шпинёв: Станкович показывает в «Спартаке» панибратство, это его право
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Футбольный агент Вадим Шпинёв поделился первыми впечатлениями от главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Про Станковича ничего не могу говорить пока что. При уходе на замену он обнимает футболистов, может что-то шепнуть им на ухо. Он показывает панибратство. Ради бога. Это его право вести себя так или иначе», – приводит слова Шпинёва Metaratings.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером. В последних матчах минувшего сезона обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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