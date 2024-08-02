Гендир «Акрона» Власов: наконец начали тренироваться на натуральном газоне, лёд тронулся

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов рассказал, что команда начала тренироваться на натуральном газоне.

«Мы наконец-то начали тренироваться в Тольятти на натуральном газоне. Лёд тронулся. Мы начали монтировать тренажёрный зал. В Тольятти стало полегче, и друг друга начали слышать», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу по итогам переходных матчей в сезоне-2023/2024. Тольяттинский клуб обыграл екатеринбургский «Урал» по сумме двух встреч — 3:2. После двух туров команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 3 августа, «Акрон» проведёт первый домашний матч в Российской Премьер-Лиге с московским «Динамо».