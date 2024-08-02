Власов: реально создать академии в странах СНГ, но надо достроить фундамент «Акрона»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов считает, что реально создать академии в странах СНГ.

«В теории реально создать академии в Кыргызстане и других странах СНГ. Нужно достроить фундамент «Акрона» и построить стадион. После того как будет всё сделано дома, можно рассматривать партнёрство за пределами страны», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу по итогам переходных матчей в сезоне-2023/2024. Тольяттинский клуб обыграл екатеринбургский «Урал» по сумме двух встреч — 3:2. После двух туров команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 3 августа, «Акрон» проведёт первый домашний матч в Российской Премьер-Лиге с московским «Динамо».