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Власов: реально создать академии в странах СНГ, но надо достроить фундамент «Акрона»

Власов: реально создать академии в странах СНГ, но надо достроить фундамент «Акрона»
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов считает, что реально создать академии в странах СНГ.

«В теории реально создать академии в Кыргызстане и других странах СНГ. Нужно достроить фундамент «Акрона» и построить стадион. После того как будет всё сделано дома, можно рассматривать партнёрство за пределами страны», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу по итогам переходных матчей в сезоне-2023/2024. Тольяттинский клуб обыграл екатеринбургский «Урал» по сумме двух встреч — 3:2. После двух туров команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 3 августа, «Акрон» проведёт первый домашний матч в Российской Премьер-Лиге с московским «Динамо».

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