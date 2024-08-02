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«Челси» отстранил Галлахера от тренировок, клуб хочет продать игрока — журналист Барклай

«Челси» отстранил Галлахера от тренировок, клуб хочет продать игрока — журналист Барклай
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«Челси» отстранил от тренировок с первой командой 24-летнего атакующего полузащитника Конора Галлахера, являющегося воспитанником лондонского клуба. Об этом сообщает журналист Том Барклай в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Галлахер сообщил, что открыт для подписания нового долгосрочного контракта. В ответ на это полузащитнику заявили, что в случае, если он прибудет на тренировку команды в понедельник (5 августа), то не будет допущен до неё.

Ранее появлялась информация, что «Челси» хочет продать английского футболиста с целью улучшения своего положения относительно правил финансового фэйр-плей. Сообщалось, что в услугах 24-летнего полузащитника заинтересован мадридский «Атлетико», готовый предложить «Челси» € 30 млн за переход Галлахера. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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