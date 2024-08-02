Гендиректор «Акрона» Власов: в Тольятти получаю удовольствия больше, чем в «Спартаке»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов сравнил работу в тольяттинской команде и в «Спартаке».

«В «Спартаке» была другая должность и не было частых встреч с владельцем, но он хотел развивать клуб. Морозов и Федун разные.

В клубах разные зоны ответственности. В «Акроне» вся вертикаль, вторая команда и молодёжка. И есть быстрая возможность решения. В «Спартаке» это было через других людей. Но больше удовольствия получаю в «Акроне», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

С 2019 по 2020 год Власов занимал пост коммерческого директора московского футбольного клуба «Спартак». Ранее он работал в структуре клуба с 2008 по 2015 год.

«Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу по итогам переходных матчей в сезоне-2023/2024. Тольяттинский клуб обыграл екатеринбургский «Урал» по сумме двух встреч — 3:2. После двух туров команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 3 августа, «Акрон» проведёт первый домашний матч в Российской Премьер-Лиге с московским «Динамо».