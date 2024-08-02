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Четыре игрока «Спартака» — в символической сборной 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

Четыре игрока «Спартака» — в символической сборной 1-го тура Пути РПЛ Кубка России
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Четыре футболиста московского «Спартака» попали в символическую сборную 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом сообщил телеграм-канал турнира.

Кроме этого, в символической сборной три игрока «Краснодара», два — московского «Локомотива», по одному — санкт-петербургского «Зенита» и «Пари Нижний Новгород».

Символическая сборная 1-го тура Пути РПЛ Кубка России: Станислав Агкацев («Краснодар»), Олег Рябчук, Срджан Бабич (оба — «Спартак»), Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»), Максим Ненахов, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Кевин Ленини («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»), Жоау Батчи («Краснодар»), Манфред Угальде, Хесус Медина (оба — «Спартак»).

Матчи 2-го тура Пути РПЛ Кубка России пройдут с 13 по 15 августа.

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