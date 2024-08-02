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Лучший бомбардир прошлого сезона Ла Лиги Довбик перешёл в «Рому»

Лучший бомбардир прошлого сезона Ла Лиги Довбик перешёл в «Рому»
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Украинский нападающий Артём Довбик стал игроком итальянской «Ромы». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Рома» рада приветствовать Артёма Довбика в семье «Джаллоросси»! Клуб достиг соглашения с «Жироной» из Ла Лиги о постоянном переходе украинского центрфорварда, которому в июне исполнилось 27 лет.

Талантливый левша, Артём стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне-2023/2024, забив 24 гола в 36 матчах, а также отдал восемь результативных передач. Эти впечатляющие показатели способствовали первой в истории квалификации каталонского клуба в Лигу чемпионов, который в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Испании.

Довбик также участвовал в Евро-2020 и Евро-2024 со своей национальной командой Украины. Артём будет носить футболку с 11-м номером и станет первым украинцем в истории «Ромы». Добро пожаловать в Рому, Артём!» — написано в заявлении клуба.

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