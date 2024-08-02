Зоран Тошич ответил на вопрос о продолжении карьеры

Трёхкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич высказался о своём будущем.

«Я сейчас нахожусь без команды, но я очень хорошо себя чувствую и очень люблю футбол. Бывшие футболисты, с которыми я общаюсь, пожалели, что закончили рано. Красич играл до 32 лет. Другие коллеги закончили в 33, 34, 35 лет. Когда с ними общаешься, все говорят, что надо было поиграть еще. Если закончишь, уже не вернёшься. Хочется еще поиграть, но не обязательно», — сказал Тошич в новом выпуске «Коммент.Шоу».

Сейчас 37-летний серб находится без команды. Последним клубом Тошича была «Ламия».

Напомним, Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 года по август 2017 года. За это время сербский игрок провёл за армейцев 239 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 47 забитых мячей и 41 результативный пас.