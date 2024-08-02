Жота: сомневаюсь, что Евро-2024 стал последним турниром сборных для Роналду

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота рассказал о влиянии на себя 39-летнего форварда португальской национальной команды Криштиану Роналду.

«Я не уверен насчёт этого [Евро-2024 — последний международный турнир Роналду]. Я сомневаюсь, что он говорил о нём как о последнем турнире. Однако Роналду вдохновлял меня с самого детства, с момента, как я себя помню.

Он пример для подражания и несколько раз выигрывал «Золотой мяч». Криштиану является эталоном для меня. Я рад делить с ним раздевалку и учиться у него. Буду благодарен ему за это», — приводит слова Жоты Liverpool Echo.

На Евро-2024 Роналду принял участие в пяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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