Зиньковский рассказал, общается ли с Соболевым после его отстранения от основы «Спартака»

Футболист «Спартака» Антон Зиньковский сообщил, что поддерживает связь с нападающим команды Александром Соболевым. Ранее форварда отстранили от тренировок с основным составом.

«Конечно, общаемся — как общался, так и общаюсь», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Этим летом в СМИ появлялась информация о том, что Александр Соболев может продолжить карьеру в «Зените».

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.