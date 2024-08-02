Франция — Аргентина: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024 начнётся в 22:00

Сегодня, 2 августа, состоится четвертьфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Франции и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция выиграла группу А с девятью очками, второе место заняли США (шесть очков), дальше расположились Новая Зеландия (три очка) и Гвинея (0 очков). Аргентина же заняла второе место (шесть очков) в группе В с Марокко (шесть очков), Украиной (три очка) и Ираком (три очка).

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 9 августа. Победителем Олимпиады-2020 стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).

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