Глушенков рассказал, как образовалась его игровая связка с Венделом

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, как он нашёл взаимопонимание на поле с бразильским полузащитником сине-бело-голубых Венделом. Напомним, на текущий момент российский футболист забил пять голов за санкт-петербургский клуб, все с передач Вендела.

— Свои первые пять голов за «Зенит» вы забили после передач Вендела. Это стечение обстоятельств или результат наигранных на тренировках связей?

— Мы отрабатывали какие-то моменты на тренировках, и сразу же появилось взаимопонимание. Вот оно в играх и проявляется, — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

28 июля состоялся матч 2-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» разгромил «Рубин» со счётом 4:0. Российский нападающий забил гол, ассистентом выступил Вендел.

Ранее, во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче Суперкубка России с «Краснодаром» санкт-петербургский клуб обыграл соперника со счётом 4:2. В этой игре российский нападающий также оформил дубль.

Самые титулованные футбольные клубы России: