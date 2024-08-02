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Корнеев: легендой ЦСКА Чалов не стал

Корнеев: легендой ЦСКА Чалов не стал
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Футбольный эксперт Игорь Корнеев высказался о переходе нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

«После ПАОКа Чалов может уйти в любой чемпионат, если у него возникнет желание. Сейчас чемпионат Греции стал интереснее, чем был. Не то что ранее, когда за золото соревновались только «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Легендой ЦСКА Чалов не стал, но внёс огромный вклад. Думаю, уйдёт или в лигу из топ‑5 сильнейших, или может вернуться в Россию. Но три года вряд ли в Греции отыграет», — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

Вчера, 1 августа, греческий ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го. Вместе с командой Чалов выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ. В сезоне-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром (15) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (15+7). Всего за ПФК ЦСКА форвард забил 89 мячей и сделал 46 голевых передач в 263 матчах.

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