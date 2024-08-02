Гендиректор «Рубина» Айбатов высказался о возможном наказании Даку за кричалку на Евро

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов рассказал о ситуации с возможным наказанием нападающего клуба и сборной Албании Мирлинда Даку за скандирование им оскорбительной кричалки на чемпионате Европы 2024 года, после которой УЕФА дисквалифицировал футболиста на два матча.

«Мы досконально разбираем ситуацию Мирлинда на чемпионате Европы и в ближайшее время вынесем решение. Есть много нюансов в этом вопросе. От УЕФА в клуб не поступало никакого письма, поэтому мы работаем из имеющихся у нас данных. Не будем спекулировать информацией, решение по этому вопросу появится в ближайшее время», – приводит слова Айбатова официальный сайт «Рубина».

На чемпионате Европы 26-летний Мирлинд Даку провёл один матч.