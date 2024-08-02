Шикунов — о матче с «Зенитом»: «Ростов» может испортить настроение любой команде

Бывший функционер «Ростова» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ростовчане встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится в субботу, 3 августа. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

«В прошлом сезоне был на последнем матче «Зенит» — «Ростов». В той игре «Зениту» было совсем тяжело: они «горели» 0:1, но с трудом вырвали победу. «Ростов» может испортить настроение любой команде, и предстоящий матч получится очень интересным. Но с таким Глушенковым всё может быть — и опять четыре забитых мяча со стороны «Зенита», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.