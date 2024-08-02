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«Бавария» отказала «МЮ» в покупке де Лигта и Мазрауи из-за цены предложения — Орнштейн

«Бавария» отказала «МЮ» в покупке де Лигта и Мазрауи из-за цены предложения — Орнштейн
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«Бавария» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке защитников мюнхенского клуба Маттейса де Лигта и Нуссайра Мазрауи, посчитав его низким с точки зрения предлагаемой цены за футболистов. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на отказ со стороны «Баварии», переговорный процесс между сторонами не является завершённым. «Манчестер Юнайтед» предпримет ещё попытку осуществить трансферы де Лигта и Мазрауи. Подчёркивается, что английский клуб предлагает футболистам контракты, рассчитанные на пять лет и предполагающие опцию продления ещё на сезон.

По итогам минувшего сезона «красные дьяволы» выиграли Кубок Англии.

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