«Бавария» отказала «МЮ» в покупке де Лигта и Мазрауи из-за цены предложения — Орнштейн

«Бавария» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке защитников мюнхенского клуба Маттейса де Лигта и Нуссайра Мазрауи, посчитав его низким с точки зрения предлагаемой цены за футболистов. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на отказ со стороны «Баварии», переговорный процесс между сторонами не является завершённым. «Манчестер Юнайтед» предпримет ещё попытку осуществить трансферы де Лигта и Мазрауи. Подчёркивается, что английский клуб предлагает футболистам контракты, рассчитанные на пять лет и предполагающие опцию продления ещё на сезон.

По итогам минувшего сезона «красные дьяволы» выиграли Кубок Англии.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: