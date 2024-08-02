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Сборная Испании вышла в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв Японию

Сборная Испании вышла в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв Японию
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Завершился матч 1/4 финала мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Японии и Испании. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Сборная Испании одержала победу со счётом 3:0.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Япония U23
Окончен
0 : 3
Испания U23
0:1 Лопес Мартин – 11'     0:2 Лопес Мартин – 73'     0:3 Руис – 86'    

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Испании Фермин Лопес Мартин. На 73-й минуте он оформил дубль. Окончательный счёт установил нападающий испанцев Абель Руис — 3:0.

В 1/2 финала олимпийского турнира сборная Испании встретится с национальной командой Марокко. Матч пройдёт в понедельник, 5 августа.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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