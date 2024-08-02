«Никто не пишет в Греции: зачем нам этот русский». Мама Чалова — о переходе Фёдора в ПАОК

Мама Фёдора Чалова Наталья высказалась о переходе сына из ЦСКА в ПАОК.

— С каким чувством вы отпускаете сына в Грецию?

— Волнуюсь, конечно. Отпускать детей всегда волнительно. Ну, с волнением и надеждой, скажем так.

— Фёдор давно мечтал поиграть за границей?

— Он хотел попробовать свои силы, хотел поиграть в Лиге чемпионов.

— Его приняли болельщики?

— Вроде как да. Я посмотрела переводы. Никто не пишет: зачем нам этот русский? Все пишут: привет, давай. Пока так, а там посмотрим, – приводит слова Натальи «КП Спорт».

Вчера, 1 августа, греческий ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го. Вместе с командой Чалов выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ. В сезоне-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром (15) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (15+7). Всего за ПФК ЦСКА форвард забил 89 мячей и сделал 46 голевых передач в 263 матчах.