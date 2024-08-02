Галлахер лишится места в составе «Челси», если не перейдёт в «Атлетико» — The Telegraph

В «Челси» предупредили 24-летнего атакующего полузащитника Конора Галлахера, что в случае, если он откажется от перехода в мадридский «Атлетико», который сделал предложение по нему, он лишится места в составе лондонской команды. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «синие» уже приняли предложение «матрасников» о трансфере английского футболиста и ожидают его решения о будущем. Ранее Галлахер уже отклонил два предложения «Челси» о новом контракте. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2025 года. В стане «синих» крайне не хотят, чтобы футболист покинул их следующим летом бесплатно.

В минувшем сезоне Галлахер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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