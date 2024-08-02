Шикунов: «Крылья Советов» — раненый зверь, в матче со «Спартаком» им некуда отступать

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» в понедельник, 5 августа.

«Матч с «Крыльями Советов» будет интересный, там увидим настоящий «Спартак». Потому что это не «Динамо» со вторым составом в Кубке России. Я считаю, что для «Спартака» предстоящая игра не будет лёгкой, потому что «Крылья Советов» уже проиграли два матча в РПЛ и являются раненым зверем.

Уже 3-й тур, а «Крыльям» некуда отступать. Но команда очень непростая, ведь она может собраться в любой момент и обыграть, кого захочет. За эти годы мы привыкли, что «Крылья Советов» ловили «Зенит» и «Спартак», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.