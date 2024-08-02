Глушенков: Месси — мой единственный ориентир среди мировых футбольных звёзд

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, есть ли у него ориентиры среди мировых футбольных звёзд?

— Ориентир один — ​Месси. Это мой любимый игрок с детства.

— Пытались ему подражать?

— Нет, просто нравилась его игра. К тому же он тоже левша, — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

С лета 2023 года аргентинский нападающий Лионель Месси выступает в составе «Интер Майами», который играет в МЛС. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. За свою карьеру 37-летний футболист восемь раз получил награду «Золотой мяч». Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В 2022 году нападающий в составе сборной Аргентины победил на чемпионате мира.

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