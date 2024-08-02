Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков: Месси — мой единственный ориентир среди мировых футбольных звёзд

Глушенков: Месси — мой единственный ориентир среди мировых футбольных звёзд
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, есть ли у него ориентиры среди мировых футбольных звёзд?

— Ориентир один — ​Месси. Это мой любимый игрок с детства.

— Пытались ему подражать?
— Нет, просто нравилась его игра. К тому же он тоже левша, — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

С лета 2023 года аргентинский нападающий Лионель Месси выступает в составе «Интер Майами», который играет в МЛС. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. За свою карьеру 37-летний футболист восемь раз получил награду «Золотой мяч». Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В 2022 году нападающий в составе сборной Аргентины победил на чемпионате мира.

Материалы по теме
Глушенков рассказал, как образовалась его игровая связка с Венделом

Лионель Месси сыграл в теннис:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android