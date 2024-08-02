Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» и «Тюмень» сыграли вничью в матче 4-го тура Первой лиги

«Уфа» и «Тюмень» сыграли вничью в матче 4-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «Тюмень». Игра проходила в Уфе. В качестве главного арбитра противостояния выступил Ярослав Хромей из Воронежа. Игра завершилась со счётом 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
02 августа 2024, пятница. 17:30 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 2
Тюмень
Тюмень
0:1 Купцов – 3'     0:2 Воропаев – 19'     1:2 Агеян – 43'     2:2 Кутин – 66'    
Удаления: нет / Шавлохов – 35'

За первые 19 минут матча гости создали себе задел в два мяча. Этому поспособствовали Дмитрий Купцов и Артём Воропаев. На 43-й минуте Мигран Агеян сократил отставание уфимцев. Денис Кутин на 65-й минуте восстановил равновесие на табло.

После трёх туров Первой лиги «Тюмень» набрала четыре очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Уфа» заработала три очка и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре соревнования тюменский клуб встретится с «Ротором». Матч состоится 11 августа. «Уфа» сыграет с «Уралом». Противостояние пройдёт 12 августа.

Материалы по теме
Первая лига: расписание 4-го тура сезона-2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android