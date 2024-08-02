«Уфа» и «Тюмень» сыграли вничью в матче 4-го тура Первой лиги

Закончился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «Тюмень». Игра проходила в Уфе. В качестве главного арбитра противостояния выступил Ярослав Хромей из Воронежа. Игра завершилась со счётом 2:2.
За первые 19 минут матча гости создали себе задел в два мяча. Этому поспособствовали Дмитрий Купцов и Артём Воропаев. На 43-й минуте Мигран Агеян сократил отставание уфимцев. Денис Кутин на 65-й минуте восстановил равновесие на табло.
После трёх туров Первой лиги «Тюмень» набрала четыре очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Уфа» заработала три очка и располагается на 15-й строчке.
В следующем туре соревнования тюменский клуб встретится с «Ротором». Матч состоится 11 августа. «Уфа» сыграет с «Уралом». Противостояние пройдёт 12 августа.
- 2 августа 2024
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