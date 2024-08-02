Бушманов: «Крылья» неудачно стартовали, им кровь из носа нужны очки в матче со «Спартаком»

Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, для «Спартака» матч с «Крыльями Советов» лёгким не будет. Вообще в РПЛ нет ни для кого лёгких игр. «Спартак» сейчас прибавляет и набирает обороты, но «Крылья Советов» не очень удачно стартовали, поэтому им кровь из носа нужно набирать очки», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдёт 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, «Спартак» за два тура чемпионата России набрал три очка. «Крылья Советов» ещё не набрали ни одного очка в этом сезоне.