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Александр Мостовой: что Карпину противопоставлять «Зениту»? Он же не играет

Александр Мостовой: что Карпину противопоставлять «Зениту»? Он же не играет
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Встреча состоится в субботу, 3 августа. Начало игры — в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С одной стороны, формат Кубка России позволяет дать сыграть резервистам. Но когда команда проигрывает, то говорят, что клуб выбыл из колеи. В футболе всегда есть отговорки. Поэтому, конечно, игра с «Зенитом», который уже сейчас один из фаворитов и, скорее всего, станет чемпионом, будет сложной. «Зенит» выглядит в качестве фаворита в предстоящем матче. Что Карпину противопоставлять «Зениту»? Он же не играет. Он называет состав, а играют футболисты», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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