Александр Мостовой: что Карпину противопоставлять «Зениту»? Он же не играет

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Встреча состоится в субботу, 3 августа. Начало игры — в 17:30 мск.

«С одной стороны, формат Кубка России позволяет дать сыграть резервистам. Но когда команда проигрывает, то говорят, что клуб выбыл из колеи. В футболе всегда есть отговорки. Поэтому, конечно, игра с «Зенитом», который уже сейчас один из фаворитов и, скорее всего, станет чемпионом, будет сложной. «Зенит» выглядит в качестве фаворита в предстоящем матче. Что Карпину противопоставлять «Зениту»? Он же не играет. Он называет состав, а играют футболисты», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.