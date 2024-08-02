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Мадридский «Атлетико» активизировал работу по трансферу Хулиана Альвареса — Мерло

Мадридский «Атлетико» активизировал работу по трансферу Хулиана Альвареса — Мерло
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Мадридский «Атлетико» инициировал предварительные переговоры о согласовании условий личного контракта с нападающим «Манчестер Сити» Хулианом Альваресом. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители «матрасников» уже провели несколько встреч с окружением аргентинского футболиста. Подчёркивается, что в случае успеха переговорного процесса Альварес подпишет контракт, рассчитанный на пять лет.

Также на текущий момент «Атлетико» работает над достижением соглашения с «Манчестер Сити» о трансфере Альвареса. В услугах игрока заинтересован лично главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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