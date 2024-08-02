Ольмо оказывает давление на «Лейпциг» с целью добиться перехода в «Барселону» — Моретто

Испанский атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо начал оказывать давление на «быков», пытаясь добиться своего перехода в «Барселону», крайне заинтересованную в его услугах. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

Несмотря на то, что источник не указывает, какие именно рычаги давления использует Ольмо, он подчёркивает, что даже при таких условиях каталонскому клубу придётся увеличить своё предложение для «РБ Лейпциг».

Ранее в СМИ появлялась информация, что немецкий клуб отклонил предложение сине-гранатовых по трансферу 26-летнего полузащитника. Подчёркивалось, что «Барселона» хотела приобрести Ольмо менее, чем за € 60 млн, за которые «РБ Лейпциг» готов расстаться с футболистом.

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