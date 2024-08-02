Александр Медведев рассказал, будет ли «Зенит» продлевать контракт с Бакаевым

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева в аренду.

«Контракт Бакаева с «Зенитом» оканчивается одновременно с завершением аренды в «Химках». Позже посмотрим, будем ли продлевать с ним соглашение», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Сегодня, 2 августа, «Зенит» на своём официальном сайте объявил, что Зелимхан Бакаев продолжит сезон в «Химках». Стороны достигли соглашения о переходе полузащитника на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне Бакаев на правах аренды принял участие в 25 матчах в составе «Аль-Вахды» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.