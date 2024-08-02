«Мы всё друг другу сказали». Тен Хаг высказался о конфликте с Джейдоном Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о взаимоотношениях с крайним нападающим «красных дьяволов» Джейдоном Санчо, с которым у него был конфликт в начале сезона-2023/2024, в результате которого англичанин был отстранён от основной команды.

«Мы оставили это позади, высказав друг другу всё. Мы оба знаем стандарты, и то, как хотим работать, как намерены сотрудничать. Для этого нам необходима хорошая команда. Только что мы разговаривали о стандартах и способностях. Мне нужны хорошие футболисты, чтобы построить отличную команду, и он определённо очень хороший футболист», — приводит слова тен Хага Goal.

В начале минувшего сезона тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист публично заявил, что слова нидерландского специалиста не соответствуют действительности. В итоге тен Хаг отстранил нападающего от основного состава команды. Зимой 2024 года Санчо на правах аренды перешёл в дортмундскую «Боруссию».

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