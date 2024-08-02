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«Челси» объявил о переходе Андрея Сантоса в «Страсбург» на правах аренды

«Челси» объявил о переходе Андрея Сантоса в «Страсбург» на правах аренды
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Полузащитник «Челси» Андрей Сантос проведёт сезон-2024/2025 во французском «Страсбурге» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

«20-летний футболист провёл вторую половину предыдущего сезона во французском клубе, в ходе которого сыграл 11 матчей и забил один гол. Сейчас он покинул наш летний тур по США и продолжит своё развитие в составе «Страсбурга» во французской Лиге 1. Удачи, Андрей!» — написано в заявлении «Челси».

Андрей Сантос перешёл в «Челси» в зимнее трансферное окно 2023 года из бразильского «Васко да Гама» за € 12,5 млн. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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