Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в Италии — Defensa Central

«Фиорентина» всерьёз рассматривает вариант с подписанием 29-летнего вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Defensa Central.

По информации источника, в итальянском клубе считают, что «Челси» может отпустить испанского голкипера за сумму в € 5 млн, поскольку у него по контракту осталось меньше года. Однако проблемой для «Фиорентины» может стать высокая зарплата Аррисабалаги, который на текущий момент зарабатывает около € 9 млн за сезон.

Минувший сезон вратарь провёл в мадридском «Реале» на правах аренды. Он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, девять из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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