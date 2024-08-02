Корнеев: Карпин достаточно мудрый, чтобы оставить все проблемы с Глушенковым позади

Футбольный эксперт Игорь Корнеев выразил мнение, что форвард «Зенита» Максим Глушенков и главный тренер национальной команды России Валерий Карпин должны переговорить друг с другом, но инициатива должна исходить от игрока.

«Между Глушенковым и Карпиным действительно что‑то произошло, но когда‑то пройдёт этот переломный момент. Мне кажется, что им нужно сесть и поговорить, однако это [желание] должно идти от игрока, потому что Карпин принципиальный. Если игрок наберётся мудрости и сделает первый шаг… Думаю, что Карпин достаточно мудрый, чтобы оставить все эти проблемы позади», — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал, у Глушенкова случился конфликт с Валерием Карпиным. В связи с этим футболист не вызывается в сборную России.